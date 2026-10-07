В Башкирии начали строить столовую для школы, где учатся почти 700 детей

В селе Акъяр Хайбуллинского района началось строительство отдельного здания столовой для школы №1, где обучается почти 700 детей. Работы стартовали после прокурорской проверки и принятых мер реагирования.
Прокуратура Хайбуллинского района ранее установила, что в образовательном учреждении отсутствовала собственная столовая. Школьников кормили в помещении общежития колледжа, расположенного рядом со школой. При этом оно не соответствовало установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормам.
Ситуация находилась на особом контроле прокуратуры. В адрес главы администрации района вносились представления, а должностные лица привлекались к административной ответственности из-за нарушений при организации питания учащихся.
После принятых мер муниципалитет разработал проект нового здания и нашел средства на его строительство. Сейчас работы уже начались.
Прокурор района регулярно выезжает на строительную площадку, чтобы контролировать соблюдение сроков и качество выполняемых работ.
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