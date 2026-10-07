Радий Хабиров обсудил с Мишустиным развитие сельского хозяйства Башкирии

Башкирия сохраняет статус одного из аграрных центров России. Фото: пресс-служба главы.

Делегация Башкирии принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Глава республики Радий Хабиров рассказал, что площадка стала возможностью представить результаты работы региона, провести переговоры и встретиться с партнерами и представителями других субъектов страны.

В ходе выставки Хабиров доложил председателю Правительства России Михаилу Мишустину о перспективных направлениях развития аграрного сектора республики. В частности, речь шла об успехах в селекции и генетике, которых Башкирия добивается благодаря объединению усилий науки, высшей школы и индустриальных партнеров.

Одна из поставленных задач - к 2030 году обеспечить республику семенами собственной селекции. Выращиваемые в регионе культуры должны соответствовать заданным параметрам и местным климатическим условиям. Еще одним направлением, о котором рассказали Мишустину, стало свиноводство, где республика также получает хорошие результаты.

Отдельно Радий Хабиров обсудил с генеральным директором «Росагролизинга» Владимиром Балтером дальнейшее сотрудничество. Компания остается ключевым партнером региона в модернизации сельскохозяйственной техники. Башкортостан при этом занимает первое место в стране по объемам закупки сельхозмашин.

По словам главы республики, в этом году в регионе уже намолотили более 4 млн тонн зерновых и масличных культур. Также завершается сев озимых, площадь которых увеличивают до 305 тысяч гектаров. Башкирия остается одним из аграрных центров страны, обеспечивая продовольственную безопасность республики и других регионов России.

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