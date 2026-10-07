Осужденный напал на инспектора во время досмотра камеры в Уфе

В Уфе осужденного приговорили к 4 годам и 6 месяцам за нападение на инспектора колонии. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Калининский районный суд Уфы вынес приговор ранее осужденному мужчине, который во время отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима напал на сотрудника учреждения.

Инцидент произошел в апреле 2026 года в коридоре возле камеры. Осужденный умышленно ударил дежурного инспектора рукой в левую часть грудной клетки. Как установил суд, причиной конфликта стало исполнение сотрудником своих служебных обязанностей. В тот момент инспектор проводил досмотр камеры штрафного изолятора и обеспечивал установленный порядок отбывания наказания. После удара сотрудник испытал физическую боль, а работа исправительного учреждения была дезорганизована.

Суд учел обстоятельства дела и при частичном присоединении неотбытой части предыдущего наказания назначил мужчине 4 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать новый срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшего 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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