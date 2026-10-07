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НовостиОбщество7 октября 2026 13:30

Пропавшую в августе 22-летнюю уфимку Софью Милавкину нашли живой

Девушка перестала выходить на связь в конце лета
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии нашли пропавшую в августе 22-летнюю уфимку.

В Башкирии нашли пропавшую в августе 22-летнюю уфимку.

Поиски 22-летней уфимки Софьи Милавкиной завершены. Девушка, которая перестала выходить на связь 28 августа, нашлась в Башкирии. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт РБ».

Ранее добровольцы распространяли информацию о пропаже девушки и просили жителей республики помочь в ее поисках. Софье Милавкиной 22 года, ее рост составляет 158 сантиметров, телосложение худощавое. У девушки светлые крашеные волосы и карие глаза.

Теперь поисковые мероприятия завершены и волонтеры просят остановить распространение ориентировок. Причины ухода девушки из дома и в каком она сейчас состоянии, не раскрываются.

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