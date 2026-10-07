На поддержку будущих мам в Башкирии направили 3,4 миллиарда рублей

Башкирия с начала года выделила более 3,4 миллиарда рублей на поддержку беременных. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Башкирии направило на поддержку беременных женщин более 3,4 миллиарда рублей. Меры помощи уже получили свыше 18 тысяч будущих мам, причем некоторые выплаты назначаются с первых месяцев беременности.

Основная мера поддержки для работающих женщин - пособие по беременности и родам. Его размер составляет 100% среднего заработка за два предыдущих года. С начала года такую выплату получили более 11 тысяч жительниц республики.

Отдельные условия предусмотрены для студенток очной формы обучения. С прошлого года размер пособия для них увеличился до 85 тысяч рублей за 140 дней декретного отпуска. Такая же сумма предусмотрена для женщин, которые были уволены из-за ликвидации предприятия. С начала года выплату назначили 365 студенткам.

Будущие мамы с невысокими доходами могут оформить единое пособие. Его размер определяется с учетом нуждаемости семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума. В этом году такую помощь оформили 6625 беременных женщин.

Отдельная выплата предусмотрена для жен военнослужащих. Ее размер составляет 51 812 рублей. С начала года деньги уже получили 75 женщин.

В Социальном фонде напомнили, что пособие по беременности и родам назначается на основании больничного листа. Обычно период выплаты составляет 140 дней. Получать пособие могут и индивидуальные предприниматели, если они заранее добровольно застраховались в Социальном фонде России.

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