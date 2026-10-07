Уфимка Елизавета Миняева чудом избежала вылета из «Титанов» и прошла дальше

Елизавета Миняева выдержала решающую схватку и продолжит борьбу в «Титанах». Фото: ТНТ.

Четвертый выпуск четвертого сезона спортивного шоу «Титаны» (16+) вышел на ТНТ 4 октября. За продолжение борьбы за главный денежный приз в 10 миллионов рублей в проекте сражались 90 сильнейших атлетов страны. Среди участников были и двое представителей Башкирии - модель Елизавета Миняева и эндурист Ильдар Балагутдинов.

В начале выпуска стало известно, что проект покидает Олег Майами. Певец получил разрыв мениска во время предыдущего испытания и сообщил, что ему предстоит операция. При этом в шоу вернули Владимира Чайку - трехкратного чемпиона Европы по сумо и финалиста третьего сезона. Ильдар Балагутдинов сразу оценил возвращение спортсмена, отметив, что тот способен стать серьезным соперником.

Основным испытанием выпуска стали «Титанические ступени». Участникам предстояло висеть на перекладине и при помощи ступней переносить металлический гриф с одной ступени на другую. Мужчины выполняли упражнение с грузом весом 10 килограммов, женщины - 5 килограммов. После каждого этапа времени на передышку становилось все меньше, поскольку интервалы между сигналами сокращались.

Оба представителя Башкирии справились с основным испытанием. Однако для Елизаветы Миняевой этого оказалось недостаточно, чтобы избежать борьбы за выживание. Перед объявлением 15 участников, которым предстояли дополнительные испытания, девушка попросила поддержки, но ее имя все же оказалось в списке номинантов на вылет.

Дальше спортсменам предстояло пройти испытание «Баланс на высоте». Участники должны были как можно больше раз перемещаться по неустойчивой треугольной конструкции, установленной на высоте четырех метров. Номинантов разделили на тройки, причем после каждого раунда шоу покидал участник, показавший худший результат.

Елизавета Миняева попала в третью тройку. Она стала участницей единственного полностью женского противостояния, где ее соперницами были Анжела Пересыпкина и Есения Степанова.

Первый раунд для всех трех спортсменок закончился одинаково - ни одной удачной попытки. Во втором пройти дальше смогла только Есения Степанова. В решающей схватке за оставшееся место встретились Миняева и Пересыпкина.

Уфимке удалось добраться до платформы буквально в последний момент. В результате Елизавета Миняева сохранила место в проекте и продолжит участие в пятом этапе «Титанов».

После этого испытания в шоу осталось 85 участников.

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