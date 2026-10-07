Школьники Башкирии уйдут на каникулы 24 октября

Двенадцать дней отдыха ждут школьников Башкирии осенью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Осенние каникулы в школах Башкирии окажутся затяжными. Согласно учебному календарю, рекомендованному Минпросвещения республики на 2026-2027 год, с учетом выходных и праздников дети отдохнут 12 дней.

Для учеников на пятидневке отдых стартует в субботу, 24 октября. С праздничными днями он продлится до 4 ноября включительно.

За парты школьники сядут только в четверг, 5 ноября.

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