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НовостиОбщество7 октября 2026 12:00

Школьники Башкирии уйдут на каникулы 24 октября

В Башкирии опубликовали учебный календарь на 2026-2027 год
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Двенадцать дней отдыха ждут школьников Башкирии осенью.

Двенадцать дней отдыха ждут школьников Башкирии осенью.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Осенние каникулы в школах Башкирии окажутся затяжными. Согласно учебному календарю, рекомендованному Минпросвещения республики на 2026-2027 год, с учетом выходных и праздников дети отдохнут 12 дней.

Для учеников на пятидневке отдых стартует в субботу, 24 октября. С праздничными днями он продлится до 4 ноября включительно.

За парты школьники сядут только в четверг, 5 ноября.

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