Школьники Башкирии уйдут на каникулы 24 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Осенние каникулы в школах Башкирии окажутся затяжными. Согласно учебному календарю, рекомендованному Минпросвещения республики на 2026-2027 год, с учетом выходных и праздников дети отдохнут 12 дней.
Для учеников на пятидневке отдых стартует в субботу, 24 октября. С праздничными днями он продлится до 4 ноября включительно.
За парты школьники сядут только в четверг, 5 ноября.
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