В Уфе назвали вакансии с зарплатами до 400 тысяч рублей

В Уфе появились вакансии с зарплатами до 400 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В начале октября в Уфе среди наиболее привлекательных по уровню зарплаты предложений оказались сразу несколько вакансий, связанных с автомобильной сферой. В подборку самых интересных предложений SuperJob попали позиции с доходом от 90 тысяч до 400 тысяч рублей.

Одному из работодателей требуется автомеханик. Специалисту готовы платить от 150 до 200 тысяч рублей в месяц за ремонт и обслуживание автомобилей.

Еще более высокий доход предлагают менеджеру по оценке и выкупу машин. Зарплата на этой позиции составляет от 100 до 400 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит не только оценка автомобилей и их выкуп, но и поиск клиентов и сопровождение сделок.

Высокую зарплату предлагают и профессиональным водителям. Водителю категории Е обещают от 100 до 160 тысяч рублей. Работать предстоит на открытом полуприцепе, перевозя строительные грузы по Уфе и республике.

Водитель категории С может рассчитывать на зарплату от 90 до 120 тысяч рублей. От кандидата требуется управление специальной техникой на базе «КамАЗ».

В подборке есть и вакансия, не связанная напрямую с перевозками или ремонтом автомобилей. Инженера-конструктора приглашают в новое направление, связанное с производством креативных высокотехнологичных корпоративных подарков. Зарплата на этой позиции начинается от 150 тысяч рублей.

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