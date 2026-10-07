Пьяный водитель без прав сбил пенсионера и скрылся в Башкирии

Фото: ГАИ по РБ

В Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Погиб 69-летний пешеход, а водитель с места аварии уехал. Как уточнили в ГАИ по РБ, позже его задержали.

По предварительной информации, накануне вечером на 1-м километре дороги между деревнями Кармаскалы, Нижний Тюкунь и Малаево автомобиль сбил пожилого мужчину. От полученных травм он умер на месте, не дождавшись скорой.

Виновник скрылся, но сотрудники Госавтоинспекции нашли его по следам шин и обломкам фар. Они установили, что наезд совершила «Дэу Нексия». Машину с похожими характеристиками обнаружили в деревне Верхний Тюкунь. За рулем в тот момент находился 43-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина уже лишен прав за пьяную езду. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение - 0,735 мг/л. Нарушителя доставили в отдел МВД по Кармаскалинскому району, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

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