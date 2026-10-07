В Уфе завершили подключение домов к отоплению

Батареи в Уфе должны прогреться за несколько суток. Фото: Даниил ОПАРИН.

Отопительный сезон в Уфе начался 2 октября, а сейчас тепло уже подано во все многоквартирные дома с центральным отоплением. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан.

По его данным, к системе центрального отопления подключены все 5138 из 5138 домов. Такая же ситуация с домами, подключенными к КГК: тепло подали во все 152 объекта. Социально значимые учреждения также полностью подключены - из 666 объектов отопление поступает во все 666.

При этом стопроцентное подключение еще не означает, что во всех квартирах батареи уже прогрелись одинаково. Как пояснил Антон Тристан, после запуска отопления системе требуется несколько суток для полного прогрева. На верхних этажах из-за технических особенностей домов могут появляться воздушные пробки, поэтому жителям необходимо обеспечить специалистам доступ в квартиры, чтобы выпустить воздух из системы.

Для устранения подобных проблем коммунальные бригады работают в две смены. Тем не менее уфимцы уже направили около трех тысяч обращений, связанных с отоплением.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов поручил главам районов и управляющим компаниям продолжать следить за ситуацией. По его словам, на полноценную настройку системы может потребоваться как минимум две недели.

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