На голову восьмиклассника в башкирской школе упал кусок потолка: СК начал проверку

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Башкирии следователи устанавливают обстоятельства обрушения потолочного покрытия на восьмиклассника в школе села Кудеевского (Иглинский район). Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

Ранее Telegram-канал Mash Batash со слов родителей рассказал, что школьник зашел в кабинет подготовиться к уроку, и на него упал кусок штукатурки. К счастью, мальчик не пострадал. Местные жители добавили, что опасно не только в этом классе: штукатурка отходит по всему зданию, в том числе снаружи. По их словам, школа в ужасном состоянии, но ее не ремонтируют.

Следователи начали процессуальную проверку по уголовной статье «Халатность». Сейчас они выясняют причины и условия обрушения, оценивают соблюдение требований безопасности при эксплуатации здания и разбираются в действиях ответственных должностных лиц. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Руководство школы пообещало отремонтировать кабинет в течение недели. Власти рассказали, что смета на капитальный ремонт уже есть, а сроки работ уточнят позже.

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