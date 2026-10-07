IOWA, Zainetdin, участники «Голоса»: на открытии обновленного парка имени Ленина выступят звезды эстрады

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Уже послезавтра, 9 октября, в Уфе после реконструкции снова откроют парк имени Ленина, а на празднике выступит группа IOWA. Об этом рассказали в администрации главы Башкирии.

Праздничная программа приурочена ко Дню республики. Главная сцена будет стоять за парком, у входа со стороны улицы Тукаева, рядом с Домом республики. Кроме IOWA, которая станет хедлайнером, на ней выступят этно-шоу Zainetdin, участники шоу «Голос» Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, а также детские хоры и танцевальные коллективы.

Парк реконструировали по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». После обновления, заверяют власти, он станет удобнее для ежедневного отдыха горожан и гостей Уфы.

Начало мероприятия – в 19:00, вход свободный. Возрастное ограничение – 6+.

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