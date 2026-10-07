60 уфимцам-судоводителям аннулировали права: ранее в колонию отправили высокопоставленных сотрудников МЧС

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Уфе суд лишил десятки людей права управлять маломерными судами. Подробности рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Шестьдесят граждан получили удостоверения в 2023-2024 годах, хотя не имели ни теоретических знаний, ни практических навыков. Помогли им высокопоставленные сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Башкирии. В минувшем январе Октябрьский районный суд Уфы осудил всех троих по уголовным статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Им назначили от 4 до 5 лет колонии общего режима.

Затем Уфимский транспортный прокурор обратился в суд и потребовал прекратить действие выданных прав. Советский районный суд Уфы удовлетворил иски.

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