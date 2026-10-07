50 тысяч рублей за тушу медведя: в Башкирии начали платить за убийство диких животных

Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В Башкирии начали выплачивать вознаграждение за добычу лисицы, волка и бурого медведя – заявления уже принимают. Об этом рассказал глава Министерства природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

По его словам, выплаты действуют по всей республике, кроме особо охраняемых природных территорий федерального значения. Основанием стало постановление Правительства Башкирии от 12 мая 2026 года №143. С учетом налогов за лисицу заплатят 3 тысячи рублей, за волка – 30 тысяч рублей, за бурого медведя – 50 тысячи рублей.

Чтобы получить деньги, нужно подать в канцелярию Минэкологии заявление и документы: копию паспорта с пропиской, банковские реквизиты, согласие на обработку персональных данных, акт добычи и копию разрешения на добычу. Заявление можно подать в течение года со дня получения акта. Фазылов поручил сделать процедуру максимально простой.

– Реестр получателей утверждается приказом министерства и публикуется на сайте. Выплата производится в течение 90 календарных дней со дня публикации, – отметил Фазылов.

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