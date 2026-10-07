В башкирской школе обрушился потолок – прямо на голову восьмиклассника

Фото: Mash Batash

В Иглинском районе Башкирии в школе на голову восьмикласснику упал кусок штукатурки. Об этом со ссылкой на слова местных жителей сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло в селе Кудеевском. Школьник зашел в кабинет подготовиться к уроку, как вдруг на него обрушилась отделка. К счастью, он не пострадал.

По словам родителей, этот класс не единственное опасное место: штукатурка отходит по всему зданию, в том числе снаружи. Они рассказали, что школа пребывает в ужасном состоянии, и ее не ремонтируют.

В администрации школы пообещали отремонтировать кабинет в течение недели. Местные чиновники рассказали, что смету на капитальный ремонт уже составили, а сроки работ уточнят позже.

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