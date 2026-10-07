Подросток из Башкирии стал соучастником аферистов: с его помощью обокрали жительницу Херсонской области

Фото: Мария ЛЕНЦ.

В Мелеузе в суд передали дело 17-летнего подростка, которого обвиняют в незаконном обороте банковских карт. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Согласно версии следствия, в минувшем феврале и марте юноша договорился с человеком (его личность еще пока не установлена) и купил у двух граждан банковские карты и доступ к ним за 3 тысячи и 2,5 тысячи рублей. За вознаграждение он передал этот доступ соучастнику, который проводил по картам незаконные операции. Одну из них позже использовали при хищении денег со счета жительницы Херсонской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей, совершенных в составе организованной группы».

– Уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении лиц, продавших карты, выделены в отдельное производство, – сообщает СК.

В Следкоме напомнили, что передача банковских карт и доступа к ним за деньги может повлечь уголовную ответственность. Ведомство призвало не соглашаться на такой заработок и объяснять детям его последствия.

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