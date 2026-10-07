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НовостиОбщество7 октября 2026 4:28

Скважина без лицензии: за незаконную добычу воды в Башкирии прикрыли банный комплекс

В Башкирии банный комплекс закрыли за незаконную добычу воды
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Стерлитамаке банный комплекс занимался незаконной добычей воды. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, комплекс брал подземную воду из скважины без разрешения, хотя закон о недропользовании требует иного. Кроме того, учет водопотребления там не вели.

Прокуратура внесла представление директору и по своей инициативе добилась привлечения его к административной ответственности по статье «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

– В настоящее время деятельность комплекса прекращена. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства, – сообщает прокуратура.

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