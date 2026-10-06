Призывники из Башкирии начнут отправляться в войска с 10 октября

Из Башкирии этой осенью отправят более 3,5 тысячи призывников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Этой осенью из Башкирии к местам прохождения военной службы планируют отправить более 3,5 тысячи призывников. Отправки новобранцев со сборного пункта в войска должны начаться 10 октября.

Призывниками будут комплектоваться все виды и рода войск Вооруженных Сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом основную часть новобранцев сначала направят в учебные соединения и воинские части. Там военнослужащие освоят современную технику и получат военно-учетную специальность, после чего продолжат службу с учетом пройденной подготовки. Перед отправкой каждый призывник получит комплект обмундирования, несессер, а также продовольственное и вещевое имущество.

Военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич отдельно подчеркнул, что продолжительность срочной службы остается прежней и составляет один год. Военнослужащих, проходящих службу по призыву, не будут направлять для участия в выполнении задач специальной военной операции. Те военнослужащие, у которых срок службы заканчивается этой осенью, будут своевременно уволены и отправлены к местам проживания.

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