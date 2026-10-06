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НовостиСпорт6 октября 2026 17:00

«Салават Юлаев» отреагировал на слухи о переходе Виктора Козлова в «Металлург»

В Уфе рассказали, где сейчас находится главный тренер «Салавата Юлаева»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Виктор Козлов остается в «Салавате Юлаеве». Фото: пресс-служба клуба.

Виктор Козлов остается в «Салавате Юлаеве». Фото: пресс-служба клуба.

В «Салавате Юлаеве» опровергли появившуюся в социальных сетях информацию о возможном переходе главного тренера Виктора Козлова в магнитогорский «Металлург».

Слухи появились после сообщений о том, что магнитогорский клуб якобы провел с Козловым предварительные переговоры. При этом сегодня стало известно об отстранении Андрея Разина от должности главного тренера «Металлурга».

В уфимском клубе заявили, что Виктор Козлов продолжает работу с командой. В «Салавате Юлаеве» подчеркнули, что у специалиста действует контракт, а сейчас он вместе с хоккеистами находится на выезде в Новосибирске.

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