16 лет преследовал первую любовь: в Уфе сталкер ворвался в квартиру женщины и потребовал доказать, что у нее есть семья

Уфимский сталкер ворвался к бывшей однокласснице и разорвал документы о браке. На фото Ксения с мужем. Фото: Baza.

В Уфе 34-летняя Ксения рассказала о многолетнем преследовании со стороны бывшего одноклассника. По словам женщины, история началась еще в 2010 году после обычного похода в кино. Тогда она считала встречу с одноклассником Ефимом дружеской, однако тот воспринял ее как свидание и решил, что между ними должны быть отношения, передает «База».

С тех пор Ксения, по ее словам, оказалась в центре навязчивого внимания. Сначала Ефим пытался ухаживать вполне привычными способами - дарил цветы и подарки. Однако со временем его поведение стало все больше походить на преследование. Мужчина следил за девушкой и отправлял ей странные послания. В одном из них писал о том, что их души должны соединить ангелы, а сам он будет ее оберегать и охранять.

Ксения утверждает, что еще в начале этой истории прямо объяснила однокласснику, что не рассматривает его как своего избранника. Однако это не остановило преследование. Прошли годы, женщина окончила институт, вышла замуж и стала матерью, но, по ее словам, Ефим продолжал вести себя так, будто ее семейная жизнь не существует.

Особенно опасной ситуация стала, когда мужчина решил лично убедиться в том, что супруг и дети у Ксении действительно есть. Как рассказала женщина, Ефим проник в ее квартиру, напал на неё, душил, и, угрожая убийством, потребовал предъявить свидетельство о браке и документы на детей. Ксения достала необходимые бумаги, однако это не убедило нападавшего. По словам уфимки, мужчина разорвал документы, и ей пришлось спасаться бегством из собственной квартиры.

После этого правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. При этом, как утверждает женщина, до суда ее преследователь остается на свободе и продолжает вызывать у нее страх за собственную жизнь и безопасность семьи.

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