Все башни Межвузовского кампуса в Уфе достроены

Башкирия получит почти 4 млрд рублей на межвузовский кампус. Фото: Андрей НАЗАРОВ.

В Уфе завершили строительство всех башен Межвузовского кампуса. Об этом рассказал председатель Курултая Башкирии Андрей Назаров. Сейчас рабочие заканчивают остекление и занимаются инженерными сетями. На площадке ежедневно задействовано 1300 человек.

Назаров уточнил, что наружные сети полностью готовы, а здание подключено ко всем коммуникациям. Благоустройство прилегающей территории планируют завершить в октябре. Отдельно прорабатывают вопрос приема первых студентов. Для самых сильных абитуриентов предусмотрят меры поддержки, в том числе бесплатное заселение.

Ранее сообщалось, что за два года Башкирия получит на строительство межвузовского кампуса почти 4 млрд рублей.

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