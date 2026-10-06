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НовостиОбщество6 октября 2026 15:39

Все башни Межвузовского кампуса в Уфе достроены

Назаров сообщил о завершении строительства башен кампуса в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Башкирия получит почти 4 млрд рублей на межвузовский кампус. Фото: Андрей НАЗАРОВ.

Башкирия получит почти 4 млрд рублей на межвузовский кампус. Фото: Андрей НАЗАРОВ.

В Уфе завершили строительство всех башен Межвузовского кампуса. Об этом рассказал председатель Курултая Башкирии Андрей Назаров. Сейчас рабочие заканчивают остекление и занимаются инженерными сетями. На площадке ежедневно задействовано 1300 человек.

Назаров уточнил, что наружные сети полностью готовы, а здание подключено ко всем коммуникациям. Благоустройство прилегающей территории планируют завершить в октябре. Отдельно прорабатывают вопрос приема первых студентов. Для самых сильных абитуриентов предусмотрят меры поддержки, в том числе бесплатное заселение.

Ранее сообщалось, что за два года Башкирия получит на строительство межвузовского кампуса почти 4 млрд рублей.

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