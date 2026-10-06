Жители Башкирии увидят звездный дождь Драконид

Пик метеорного потока Дракониды придется на ночь с 8 на 9 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Жители Башкирии в начале октября смогут полюбоваться звездным дождем. Речь идет о метеорном потоке Дракониды, который также называют Джакобинидами. Пик активности придется на ночь с 8 на 9 октября, а само явление продлится с 6 по 10 октября.

В эти дни Земля проходит через рой частиц кометы Джакобини - Циннера. Метеоры входят в атмосферу неспешно, примерно на скорости 20 км/с, и нередко светятся желтоватым или красноватым светом.

В 2026 году наблюдениям повезет: Луна окажется почти в новолунии и появится на небе лишь под утро. Это позволит разглядеть даже слабые метеоры. Радиант потока расположен в созвездии Дракона. В наших широтах оно не заходит за горизонт, а потому лучшее время для наблюдений - вечер, до полуночи, пока радиант поднимается выше.

Сотрудники Уфимского городского планетария советуют уехать подальше от городских огней - в темное место. Находить само созвездие Дракона не нужно: метеоры будут видны по всему небу.

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