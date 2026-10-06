В Баймакском районе Башкирии отменили ограничения по бешенству

В Башкирии отменили карантин по бешенству в одном из сел. Фото: Александр РОГОЗА.

В Башкирии отменили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Ограничения сняли с 5 октября 2026 года.

Карантин действовал в границах личного подсобного хозяйства на улице Гаты Сулейманова, 96 в селе 1-е Туркменево Баймакского района. Документ об отмене опубликован на портале правовой информации республики.

Прежний указ, который вводил карантин 5 августа 2026 года, теперь утратил силу.

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