Уфимец избил женщину и подростка под наркотиками

За нападения на женщину и подростка житель Уфы отправится в колонию-поселение. Фото: прокуратура.

Житель Уфы выслушал приговор Ленинского районного суда. Мужчину признали виновным в хулиганстве и причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.

В апреле 2025 года он находился в состоянии наркотического опьянения. У дома на улице Гафури в Уфе мужчина несколько раз ударил по голове 59-летнюю женщину, а затем он подошел к подростку, забрал у него очки и ударил его по лицу. Обоим потерпевшим причинен вред здоровью разной степени тяжести.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Помимо этого, в пользу несовершеннолетнего взыскали моральный и материальный ущерб - 107 тысяч рублей.

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