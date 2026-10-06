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НовостиОбщество6 октября 2026 13:29

В Башкирии матерям-героиням будут платить по 1 млн рублей

Тринадцать жительниц Башкирии носят звание «Мать-героиня»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Матерям-героиням Башкирии не придется подавать документы на выплату.

Матерям-героиням Башкирии не придется подавать документы на выплату.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Женщины Башкирии со званием «Мать-героиня» начнут получать единовременную выплату 1 млн рублей с 1 января 2027 года. Заявления и документы не потребуются - деньги назначат автоматически. Об этом рассказали на канале «Объясняем. Башкортостан» со ссылкой на Минтруд республики.

Звание «Мать-героиня» считается высшей наградой за родительский труд. Его дают женщинам, которые вырастили 10 и более детей в крепкой и социально ответственной семье.

Кроме выплаты, матери-героини смогут рассчитывать на внеочередную бесплатную медпомощь и бесплатную путевку в санаторий раз в год. Есть и другие меры поддержки, о которых можно узнать на сайте Минтруда Башкирии.

По данным министерства, в республике 13 женщин удостоены звания «Мать-героиня». Награду вручают с 2022 года. Первой ее получила Альбина Хайдаршина из села Старобалтачево Балтачевского района - мама 13 детей.

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