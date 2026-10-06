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НовостиПроисшествия6 октября 2026 13:00

СКР заинтересовался сюжетом об изъятых у матери детях из Башкирии

После телесюжета в Башкирии начали проверку органов опеки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Телесюжет о двух детях из Башкирии дошел до центрального аппарата СКР.

Телесюжет о двух детях из Башкирии дошел до центрального аппарата СКР.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Следственный комитет России отреагировал на сюжет, показанный в эфире федерального канала. В передаче говорилось о нарушении прав детей в Башкортостане. Доклад по озвученным доводам представят в центральный аппарат ведомства.

В сюжете шла речь о том, что уполномоченные органы бездействовали при передаче под опеку двух несовершеннолетних. Детей ранее изъяли у матери из-за ее ненадлежащего образа жизни. Кроме того, в эфире прозвучало предположение, что женщина могла совершить противоправное деяние.

Следственные органы СК России по Республике Башкортостан начали процессуальную проверку по этим фактам. Глава СКР поручил руководителю республиканского управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и доводах телесюжета.

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