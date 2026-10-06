33-летний житель Башкирии предстанет перед судом за убийство

За убийство во дворе дома житель Кумертау пойдет под суд. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Кумертау направлено в суд дело об убийстве. На скамье подсудимых окажется 33-летний местный житель. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Башкортостану.

По версии следствия, днем 10 июля мужчина выпивал и находился во дворе дома на улице Бабаевской. Там у него вспыхнул конфликт со знакомым. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента ножом в живот. Раненого увезли в больницу, но спасти его не удалось - через несколько часов он умер.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции, которым он сознался в преступлении. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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