Жители Уфы, Белорецкого района и Нефтекамска чаще всех жалуются на ЖКХ

556 обращений по ЖКХ обработали в Башкирии за неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

На прошлой неделе жители Башкирии чаще всего жаловались на отопление, отсутствие горячей и холодной воды, плату за коммуналку и аварии на водопроводе. Об этом на заседании правительства сообщила начальник управления главы республики по соцкоммуникациям Елена Прочаковская.

По данным ЦУР, активнее всего обращения в соцсетях и через Платформу обратной связи оставляли жители Уфы, Белорецкого района и Нефтекамска.

В топ проблем также вошли ремонт, содержание и строительство дорог. Здесь лидировали Уфа, Стерлитамак и Салават. Кроме того, людей волновали благоустройство и озеленение, уборка мусора и парковки. По этим темам чаще обращались из Уфы, Октябрьского и Салавата.

С 28 сентября по 4 октября центр управления республикой вместе с муниципалитетами, министерствами и ведомствами закрыл 6126 обращений. Из них 628 касались дорог, 556 - ЖКХ, 450 - благоустройства, 260 - здравоохранения, 168 - образования.

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