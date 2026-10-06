МЧС Башкирии предупредило о тумане и сильном ветре

Фото: Евгения ГУСЕВА.
МЧС Башкирии предупредило жителей об ухудшении погоды. В ближайшие сутки днем ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Также ночью и утром 7 октября на отдельных участках дорог возможен туман, видимость упадет до 500 метров и менее.
Пешеходам спасатели советуют быть особенно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуют сбросить скорость, строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.