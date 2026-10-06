Башкирия вошла в топ-10 по легализации занятости

Почти 480 тысяч жителей Башкирии получили официальный статус за 11 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С января по август 2026 года в Башкирии официальную работу получили почти 21 тысяча человек. Республика вошла в топ-10 регионов по эффективности борьбы с нелегальной занятостью. Об этом на заседании правительства рассказал и. о. премьер-министра Александр Шельдяев.

За первое полугодие Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе по числу легализованных граждан. По количеству заседаний межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости республика на третьей строчке рейтинга. Комиссия особенно внимательно проверяет пункты выдачи заказов маркетплейсов, лесопилки и агропромышленный комплекс.

По данным минтруда, основная доля неформальной занятости приходится на сферу услуг - 35%. В оптовой и розничной торговле таких работников 15%, в обрабатывающих производствах - 14,9%, в сельском хозяйстве - 12%, в ЖКХ - 9%, в строительстве - 5,5%.

За 11 лет комиссия помогла легализоваться более 479 тысячам человек. Глава минтруда республики Ольга Кабанова сообщила, что 90% работников, получивших официальный статус в первом полугодии 2026 года, остались на своих местах. В 2025 году легализация занятости принесла бюджету Башкирии более 1 млрд рублей дополнительных начислений по НДФЛ и страховым взносам.

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