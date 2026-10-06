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НовостиОбщество6 октября 2026 11:00

Башкирия вошла в топ-10 по легализации занятости

В Башкирии вывели из тени 21 тысячу работников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Почти 480 тысяч жителей Башкирии получили официальный статус за 11 лет.

Почти 480 тысяч жителей Башкирии получили официальный статус за 11 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

С января по август 2026 года в Башкирии официальную работу получили почти 21 тысяча человек. Республика вошла в топ-10 регионов по эффективности борьбы с нелегальной занятостью. Об этом на заседании правительства рассказал и. о. премьер-министра Александр Шельдяев.

За первое полугодие Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе по числу легализованных граждан. По количеству заседаний межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости республика на третьей строчке рейтинга. Комиссия особенно внимательно проверяет пункты выдачи заказов маркетплейсов, лесопилки и агропромышленный комплекс.

По данным минтруда, основная доля неформальной занятости приходится на сферу услуг - 35%. В оптовой и розничной торговле таких работников 15%, в обрабатывающих производствах - 14,9%, в сельском хозяйстве - 12%, в ЖКХ - 9%, в строительстве - 5,5%.

За 11 лет комиссия помогла легализоваться более 479 тысячам человек. Глава минтруда республики Ольга Кабанова сообщила, что 90% работников, получивших официальный статус в первом полугодии 2026 года, остались на своих местах. В 2025 году легализация занятости принесла бюджету Башкирии более 1 млрд рублей дополнительных начислений по НДФЛ и страховым взносам.

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