Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 октября 2026 10:29

Лжеруководитель кабмина Башкирии написал о четырех пассажирах с чумой

В Башкирии опровергли фейк о вспышке чумы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии разоблачили вброс о чуме от имени и. о. премьера.

В Башкирии разоблачили вброс о чуме от имени и. о. премьера.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Башкирии разоблачили фейк о вспышке чумы. Неизвестные завели поддельный аккаунт в соцсетях от имени исполняющего обязанности премьер-министра республики Александра Шельдяева.

От лица лжеруководителя кабмина опубликовали пост о четырех пассажирах из Иркутска, у которых якобы подозревают чуму. К записи прикрепили фальшивое видео о том, что всех прибывающих оттуда ждет домашний карантин. Также «Шельдяев» пообещал возможные ограничения в республике.

Авторы канала «Фактчекинг по-башкирски» в мессенджере «Макс» заявили, что никакой вспышки заболевания в Башкирии нет. Этот же поддельный аккаунт и раньше публиковал выдумки от имени и. о. премьера. Жителей попросили не рассылать такие сообщения как правдивые и сверяться с официальными источниками.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.