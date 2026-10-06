В Уфе продают бывшее помещение семьи «золотого гаишника»: она может уйти за полцены

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе на торги выставили нежилое помещение на улице Шмидта – раньше оно принадлежало семье Ильдуса Шайбакова – «золотого гаишника». Так в Башкирии прозвали бывшего главу межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции. Продажу недвижимости организовало Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Помещение площадью 284 квадратных метра находится в доме № 158/1 в Ленинском районе города. Обременений на нем нет. Торги пройдут в формате публичного предложения: начальная цена составляет 22,8 миллиона рублей, а на каждом шаге ее будут снижать на 2,3 миллиона. Минимальная стоимость – 11,4 миллиона рублей, то есть ровно половина стартовой. Заявки принимают до 4 ноября, аукцион назначили на 9 ноября. Новые условия приватизации ведомство утвердило в начале октября.

Продать помещение пытались и раньше. Впервые его выставили на торги в июне 2024 года за 34,2 миллиона рублей. В 2026 году ведомство четыре раза пробовало продать его на торгах с повышением цены, и начальная стоимость тогда составляла 22,8 миллиона.

Помещение изъяли в доход государства у семьи Шайбакова, но позже его арендовала супруга Елена Шайбакова. Прокуратура указала, что договор аренды продолжал действовать, несмотря на конфискацию, и потребовала его расторгнуть. В июне 2025 года договор расторгли.

В феврале суд приговорил самого Шайбакова к 18,5 годам колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества и участии в нем, получении взятки и превышении полномочий. Инстанция также на девять лет запретила ему занимать должности в правоохранительных органах, лишила звания подполковника полиции и оштрафовала на 2,5 миллиона рублей.

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