Уфимка подожгла дверь соседки – так она хотела отомстить ей

Фото: Рустем АХУНОВ.

В Уфе 39-летняя женщина после ссоры с соседкой повредила дверь ее квартиры. Об этом рассказали в МВД по Башкирии.

Накануне в пять утра в дежурную часть полиции обратилась 31-летняя продавщица сетевого магазина. Она рассказала, что неизвестный едва не сжег дверь ее квартиры на улице Дагестанской. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к случившемуся причастна 39-летняя соседка заявительницы.

По предварительным данным, незадолго до этого между женщинами произошел словесный конфликт. Обиженная соседка решила отомстить и повредила дверь.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. Она признала вину, женщины уже помирились. Возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

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