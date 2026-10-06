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НовостиОбщество6 октября 2026 9:41

Мэрия Уфы: отопление дали в 88,7% жилых домов

Подача тепла началась вчера
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Даниил ОПАРИН.

В Уфе со вчерашнего дня отопление подали в 88,7% жилых домов. Об этом рассказали в администрации Уфы.

Тепло запускали в два этапа. Со 2 октября его подали в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы, а с 5 октября – в жилые дома и другим потребителям тепловой энергии.

Тем, у кого батареи пока холодные, в администрации посоветовали подождать: на прогрев системы дома нужно до трех суток. Жителям верхних этажей надо пустить в квартиру сотрудников специализированных служб – они выпустят воздух из общедомовой системы теплоснабжения. Еще стоит проверить батареи: убедиться, что нет протечек и что открыты краны.

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