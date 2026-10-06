В Москве задерживают авиарейсы до Уфы: это произошло из-за атаки БПЛА

Фото: Александр ГЛУЗ.

Из-за атаки беспилотников на Московскую область в столичных аэропортах задержали сотни рейсов, в том числе в Уфу и из Уфы. Об этом свидетельствую данные онлайн-табло.

Сегодня в Уфу должны были прилететь пять самолетов из Москвы, но у трех из них сдвинули расписание. Один борт уже в пути – его ждут к 14:00. Рейс на 15:25 задержали, а рейс на 15:50 отменили. Еще два самолета из Москвы приземлятся в 19:55 и 20:35.

Проблемы возникли и с вылетами: рейс в Москву на 16:45 отменили, а рейс на 18:25 задержали. Изменили и расписание авиасообщения с Санкт-Петербургом.

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