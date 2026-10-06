«Смертность может достигать 50-90%»: известный эпидемиолог раскрыл симптомы легочной чумы

Фото: Виктория ДУДИНА.

В Башкирии эпидемиолог напомнил жителям о легочной чуме – эта инфекция остается в списке особо опасных.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения республики, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов опубликовал памятку с основными признаками болезни. Температура резко поднимается до 39–40 градусов, появляются озноб и сильная слабость. Кашель быстро усиливается, возможно кровохарканье, человека мучают одышка и боль в груди. Кроме того, беспокоят сильная головная боль, ломота в мышцах, тошнота и потеря аппетита.

Симптомы развиваются стремительно – обычно за 1-3 дня после заражения. Возбудитель болезни – бактерия Yersinia pestis. Легочная чума опасна тяжелой пневмонией, высокой заразностью и быстрым течением: без лечения смертность может достигать 50-90%.

– Ранняя диагностика и своевременное лечение – залог благополучного исхода. Берегите себя и своих близких, – призвал Мухаметзянов.

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