Полиция разыскивает пропавшего жителя Башкирии: он исчез три месяца назад

Фото: МВД Башкирии

75-летний Николай Березин из Белорецкого района Башкирии ушел из дома 7 июля в неизвестном направлении и пропал. Об этом рассказали в МВД республике.

Рост мужчины – в районе 165-175 сантиметров, телосложение среднее. Волосы у него седые средней длины, борода тоже седая. Он был одет в темно-синюю демисезонную куртку, черные штаны, черную кепку и черные резиновые сапоги.

Любую информацию о пропавшем просят передавать в МВД Белорецкого района по телефону 8 (347) 925-70-22, на телефон доверия МВД Башкирии 8 (347) 279-32-92 или в дежурную часть ведомства по номеру 8 (347) 279-39-02. Позвонить можно и по номерам 02 и 102 с мобильного либо обратиться в ближайшее отделение полиции.

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