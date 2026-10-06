В Башкирии пьяный пенсионер сбил на обочине девочку и ее маму: женщина погибла

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Башкирии 67-летнему жителю Татышлинского района вынесли приговор за пьяное ДТП. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Все случилось осенью прошлого года, вечером 14 ноября, в селе Верхние Татышлы. Мужчина, будучи нетрезвым, за рулем Kia Sorento сбил на обочине двух пешеходов. После аварии он уехал с места происшествия.

– В результате происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм, ее несовершеннолетняя дочь получила телесные повреждения, – сообщает пресс-служба судов.

Балтачевский межрайонный суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель добровольно возместил потерпевшим моральный вред в размере 2,5 миллиона рублей и материальный ущерб – 127 тысяч рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины, чистосердечное раскаяние, извинения перед потерпевшими, добровольное возмещение вреда, а также преклонный возраст и состояние здоровья подсудимого.

Инстанция назначила мужчине пять лет колонии-поселения и лишила его водительских прав на 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

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