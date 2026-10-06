В Уфе осудят майнера-садовода: из-за него ресурсники потеряли миллион рублей

Фото: Владимир ВОРСОБИН.

В Уфе будут судить 31-летнего мужчину за незаконный майнинг – он причинил сетевой организации ущерб более миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в декабре 2024 года мужчина купил оборудование для добычи криптовалюты, поставил его в хозяйственном помещении на участке садового товарищества в Демском районе города и подключил к электросети. За майнинг он получал цифровую валюту, а позже совершил с ней неправомерные финансовые операции.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Все материалы направили в Демский районный суд для рассмотрения по существу.

– Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого 66 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления, – сообщает надзорное ведомство.

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