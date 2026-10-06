Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 октября 2026 7:49

В Уфе осудят майнера-садовода: из-за него ресурсники потеряли миллион рублей

В Уфе майнера осудят за ущерб ресурсникам на один миллион рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВОРСОБИН.

В Уфе будут судить 31-летнего мужчину за незаконный майнинг – он причинил сетевой организации ущерб более миллиона рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Согласно версии следствия, в декабре 2024 года мужчина купил оборудование для добычи криптовалюты, поставил его в хозяйственном помещении на участке садового товарищества в Демском районе города и подключил к электросети. За майнинг он получал цифровую валюту, а позже совершил с ней неправомерные финансовые операции.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления». Все материалы направили в Демский районный суд для рассмотрения по существу.

– Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемого 66 тысяч рублей, полученных в результате совершения преступления, – сообщает надзорное ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.