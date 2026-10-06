«Видимость конкуренции и законности»: в Башкирии у экс-главы района и его родни заорали более 560 участков

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Башкирии суд обратил в доход государства более 560 земельных участков бывшего главы администрации Иглинского района и его родственников. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Иглинский межрайонный суд удовлетворил иск заместителя прокурора республики. Он основан на нарушении антикоррупционных запретов в 2000-2010 годах. Тогда муниципальные земли передавали подконтрольным организациям, а оттуда их переводили в собственность близких родственников чиновника. После окончания полномочий часть участков оформили на самого бывшего главу.

По данным пресс-службы судов, чиновник использовал свои полномочия, чтобы влиять на аукционы, и создавал видимость честной конкуренции и законности сделок. Затем участки много раз перепродавали между аффилированными лицами, а в итоге их получали он сам и его близкие родственники.

Суд изучил доводы и доказательства сторон, оценил их в совокупности и пришел к выводу, что на посту главы администрации района мужчина нарушил антикоррупционные запреты. Благодаря этому подконтрольные юридические и физические лица получили земельные участки. Решение в законную силу еще не вступило.

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