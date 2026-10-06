На Демском шоссе в Уфе опрокинулся бетоновоз: один человек пострадал

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе на Демском шоссе столкнулись Ford Focus и автобетоносмеситель «КамАЗ». Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла напротив электроопоры №94. Согласно предварительным данным, 44-летний водитель «Форда» ехал со стороны Оренбургского тракта в сторону улицы Центральной. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с большегрузом, который двигался справа в попутном направлении.

– 44-летний водитель грузовика, после столкновения с автомобилем, допустил опрокидывание. В результате ДТП, 40-летняя женщина – пассажир автомашины «Форд Фокус», была доставлена в медицинское учреждение, – сообщает ГАИ.

По факту инцидента началось административное расследование.

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