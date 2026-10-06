Сферы с самыми высокими зарплатами в Башкирии: Башстат составил топ-3

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Самые высокие зарплаты в Башкирии получают работники добычи полезных ископаемых – в среднем 111 287 рублей. Об этом рассказали в Башкортостанстате.

На втором месте финансовая и страховая деятельность со средней зарплатой 110 882 рубля, на третьем – информация и связь, где платят 107 919 рублей.

В целом средняя зарплата по республике за январь-июль 2026 года составила 78 200 рублей. Это на 8,3% больше, чем за тот же период 2025-го.

Меньше всего получают работники гостиниц и общепита – 46 557 рублей. Немного выше оплата в сельском хозяйстве (59 716 рублей) и образовании (60 078 рублей). В здравоохранении и социальных услугах средняя зарплата составляет 67 666 рублей, а в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 67 611 рублей.

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