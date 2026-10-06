Застолье с кровавым финалом: в Башкирии молодой парень получил суровый приговор за поножовщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Салавате суд вынес приговор 23-летнему парню за покушение на убийство. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в июне прошлого года женщина выпивала с тремя знакомыми, и с одним из них у нее случился конфликт. Другой мужчина прервал их разговор и попросил гостя успокоиться. Подсудимый ударил потерпевшего ножом в область левого локтевого сустава и шеи слева. К счастью, никто не умер: пострадавшего вовремя госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.

Салаватский городской суд признал мужчину виновным по уголовной статье «Покушение на убийство». Инстанция учла позицию государственного обвинителя и назначила 6 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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