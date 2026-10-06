В Башкирии будут бороться с детским ожирением: власти утвердили программу до 2030 года

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Правительство Башкирии утвердило Межведомственную программу по профилактике и борьбе с ожирением у детей на 2026-2030 годы. Документ подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Александр Шельдяев.

В 2025 году ожирение диагностировали у 12 667 детей и подростков – это 1,44%, что меньше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (2,2%) и по России (6-8%). Среди школьников болезнь встречается в 2,3 раза чаще, чем среди дошкольников.

К 2030-му власти хотят снизить распространенность ожирения среди детей на 15%, а первичную заболеваемость сокращать на 5% ежегодно. Профилактические осмотры должны охватить не менее 98% детей, а в спорт хотят вовлечь не менее 92,8%.

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