«Салават Юлаев» уступил в Москве ЦСКА

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» со счетом 3:1. Фото: пресс-служба уфимского ХК.

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА принимал уфимский «Салават Юлаев» и победил со счетом 3:1. Напомним, игра прошла на «ЦСКА-Арене».

У хозяев отличились Прохор Полтапов на 28-й минуте, Николай Коваленко на 49-й и Максим Соркин на 52-й. Единственную шайбу уфимцев забросил Девин Броссо на 33-й минуте.

Для ЦСКА эта победа стала девятой подряд. После 13 игр армейцы набрали 20 очков и идут вторыми в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 13 очками после 12 матчей занимает пятое место на Востоке.

В пятницу, 9 октября, ЦСКА в гостях встретится с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» 7 октября на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.