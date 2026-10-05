Мосты через Белую в Уфе получат новую подсветку за 113 млн рублей

За подсветку мостов в Уфе заплатят 113,2 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы заключило контракт на второй этап архитектурно-художественного освещения мостов через Белую. Работы выполнит московское ООО «МР Инжиниринг».

Новая подсветка появится на мостах, расположенных в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева. Стоимость контракта составила 113,2 млн рублей при начальной цене закупки 113,8 млн рублей.

На участие в аукционе поступили две заявки. Второй претендент предложил выполнить работы по максимальной цене, указанной в закупке.

Оплачивать работы будут из бюджета Уфы. Согласно условиям контракта, монтаж системы должны завершить в течение 45 дней с момента его заключения. На установленное оборудование и выполненные работы предусмотрена трехлетняя гарантия.

Кроме непосредственно монтажа подсветки, подрядчику предстоит создать и настроить систему событийных сценариев. Она будет использоваться для управления цветодинамическими режимами освещения мостов.

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