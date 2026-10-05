Башкирия заняла 59-е место по уровню материального благополучия населения

Башкирия опустилась на 59-е место в рейтинге благополучия. Фото: ИВАНОВА Диана.

Башкирия заняла 59-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения по итогам 2025 года. Исследование подготовило «РИА Рейтинг».

При составлении рейтинга эксперты учитывали сразу несколько показателей, которые позволяют оценить финансовое положение жителей. В их числе соотношение медианных доходов населения со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг, среднемесячный объем банковских вкладов в расчете на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля жителей, получающих от 60 тысяч рублей в месяц, а также количество семей, которые могут позволить себе приобрести жилье с помощью ипотеки.

За год республика ухудшила свою позицию в рейтинге. В предыдущем исследовании Башкирия занимала 52-е место. При этом сам рейтинговый балл региона немного увеличился - с 54,41 до 54,57. Для сравнения, по итогам 2023 года республика набрала 44,44 балла.

Первое место в новом рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 94,89 балла. Вторую строчку получил Ханты-Мансийский автономный округ, набравший 93,58 балла, третьим стал Чукотский автономный округ с 92,87 балла.

В десятку наиболее благополучных регионов также вошли Мурманская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Московская области, Москва и Камчатский край.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.