В лесах Башкирии за сутки потерялись два человека

В лесах Башкирии нашли двух заблудившихся мужчин. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Два сообщения о потерявшихся людях принял за минувшие сутки центр обработки вызовов Системы-112 в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

Один мужчина ушел в лес в Стерлитамакском районе и заблудился. Второй потерялся в Илишевском районе, куда приехал на рыбалку.

Оба пропавших нашлись. Медицинская помощь ни одному из них не понадобилась.

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