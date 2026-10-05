В лесах Башкирии за сутки потерялись два человека

Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Два сообщения о потерявшихся людях принял за минувшие сутки центр обработки вызовов Системы-112 в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.
Один мужчина ушел в лес в Стерлитамакском районе и заблудился. Второй потерялся в Илишевском районе, куда приехал на рыбалку.
Оба пропавших нашлись. Медицинская помощь ни одному из них не понадобилась.
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