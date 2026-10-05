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НовостиОбщество5 октября 2026 15:39

В лесах Башкирии за сутки потерялись два человека

Оба потерявшихся в Башкирии мужчины найдены
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В лесах Башкирии нашли двух заблудившихся мужчин.

В лесах Башкирии нашли двух заблудившихся мужчин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Два сообщения о потерявшихся людях принял за минувшие сутки центр обработки вызовов Системы-112 в Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета республики по ЧС.

Один мужчина ушел в лес в Стерлитамакском районе и заблудился. Второй потерялся в Илишевском районе, куда приехал на рыбалку.

Оба пропавших нашлись. Медицинская помощь ни одному из них не понадобилась.

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