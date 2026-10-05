В Башкирию привезли более 152 тысяч доз вакцин от гриппа для детей

Осень - лучшее время для детской прививки от гриппа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии напомнило о детской вакцинации от гриппа. Поводом стал Всемирный день детского здоровья. Специалисты подчеркивают: прививка раз в год - самый действенный способ защитить ребенка от гриппа и его тяжелых осложнений.

Вирус гриппа мутирует постоянно, поэтому и прививаться нужно ежегодно. Всемирная организация здравоохранения каждый год пересматривает состав вакцин, подстраивая их под новые штаммы. Так иммунная система ребенка оказывается готова к тем вариантам вируса, которые будут активны в текущем сезоне.

В Башкирию уже завезли 152 050 доз детских препаратов - «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Эти вакцины безопасны и не способны вызвать заболевание: их задача - заставить организм выработать антитела к гриппу. Перед прививкой ребенка осматривает педиатр. Если есть острое заболевание, вакцинацию переносят на более поздний срок.

Особенно важно прививать детей, которые часто болеют, детей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердца, диабетом, а также дошкольников и школьников.

Лучше всего делать прививку с сентября по ноябрь, пока заболеваемость не начала расти. Иммунитету требуется 2-4 недели, чтобы сформировать надежную защиту.

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