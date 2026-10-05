В Башкирии мужчину приговорили к 7 годам строгого режима за смерть человека

Уфимский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошёл со 2 на 3 мая 2026 года в селе Леуза. На почве личного конфликта ефрейтор избил потерпевшего: наносил многочисленные удары руками и ногами по голове, в том числе после того, как тот падал на пол. Он также ударил потерпевшего головой об стену. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд признал солдата виновным и назначил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу 23 сентября.

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